China, Etiopia si Insulele Cayman au decis sa opreasca la sol avioanele de tipul celui implicat in accidentul in care 157 de oameni au murit. Presa din Etiopia anunta ca cele doua cutii negre ale avionului au fost gasite - VIDEO

Yilma GOSHU, MANAGER AL COMPANIEI ETHIOPIAN AIRLINES DIN KENYA: „Noi am oprit la sol toate avioanele Boeing 737 Max 8, model cu care a operat Ethiopian Airlines si care a fost implicat in accidentul de ieri.”

Acest anunta fost facut ieri de compania aeriana Ethiopian Airlines. Aceeasi decizie a fost luata si de autoritatea aeronautica din China, dar si de companiile aeriene de pe Insulele Cayman. Este a doua oara in mai putin de jumatate de an cand o aeronava produsa de Boeing este implicata intr-o tragedie aviatica. In octombrie, un avion al companiei Lion Air s-a prabusit in Indonezia, iar cele 189 de persoane aflate la bord au murit.

Si in aceasta tragedie a fost implicat un boeing de data aceasta de model 737 Max 8. Peste 300 de astfel de avioane sunt, in prezent, operationale, iar peste 5 mii au fost comandate la nivel mondial, incepand din 2017.



Intre timp, doua persoane povestesc ca au ramas in viata pentru ca au intarziat la zborul de ieri.

Ahmed KHALID: „Din cauza intarzierii din Dubai, eu am intarziat la acel zbor. Cineva mi-a spus sa urc in urmatorul avion.”

Si acest barbat a spus ca nu a fost lasat sa urce in avion dupa ce a intrziat cu doua minute. Vazand ca nu este lasat sa urce, a fost foarte furios. A inmarmurit, insa, cand a aflat ca aparatul de zbor s-a prabusit dupa doar sase minute de la decolare. Presa etiopiana a anuntat astazi ca au fost gasite cele doua cutii negre ale avionului. Prin intermediul acestora urmeaza sa se afle din ce motiv s-a prabusit aeronava. Avionul de tip boeing 737 Max 8 al companiei Ethiopian Airlines s-a prabusit ieri in Etiopia. Niciuna dintre cele 157 de persoane aflate la bord nu a supravietuit.