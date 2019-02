Cinci detinuti din statul american Florida si-au folosit capacitatea de a sparge masini ca sa salveze un bebelus. Micutul de un an a ramas blocat in vehicul dupa ce tatal sau a lasat cheile in contact si a iesit din masina - VIDEO

Mama bebelusului a filmat operatiunea de salvare a micutului si a postat imaginile pe facebook, cu mesajul “Ii multumesc lui Dumnezeu pentru toti detinutii”.

Totul s-a produs in orasul american New Port Richey din Florida.

Un barbat si-a urcat copilul in masina, si a iesit din vehicul. Cand a vrut sa intre si el, si-a dat seama ca portiera este blocata, iar cheile au ramas in contact, asa ca a fost nevoit sa ceara ajutor. Cinci detinuti, care in acel moment prestau munca in folosul comunitatii sub supravegherea unor politisti, au intrat imediat in actiune.

"Cineva avea un umeras cu ajutorul caruia au reusit sa deschida usa."



Barbatii au reusit sa patrunda in autoturism in mai putin de cinci minute, sub privirile politistilor care i-au apreciat.