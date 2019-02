Cine e femeia care l-a pus la pamant pe Putin. Reactia liderului de la Kremlin - FOTO

Episodul preluat şi de presa internaţională a fost criticat de media ucraineană, afirmând că este doar o altă formă de propagandă a Kremlinului având în vedere că imaginile cu momentul exact al „trântei” nu au fost publicate, scrie Daily Mail.

În cadrul aceluiaşi eveniment, Vladimir Putin s-a rănit la un deget de la mâna dreaptă, având nevoie de prim-ajutor, potrivit media locală. Rana a survenit în timpul unei meci demonstrativ cu campionul Beslan Mudranov.

Russian president Vladimir Putin sharpens his judo technique in Sochi...but a flip injures his finger! (VIDEO)#Putin 🇷🇺🥋👆🏥



| https://t.co/zzQkbySx0g | pic.twitter.com/ge0r4iRV9x