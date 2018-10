Cine este interlopul care a ajuns cunoscut pentru ca lasa "spaga" 500 de dolari la fiecare masa - FOTO

Gennady Petrov este unul dintre cei mai cunoscuti mafioti rusi din Europa. Acesta conduce filiala din Spania, una dintre cele mai violente, aceasta luptandu-se pentru suprematie pe piata drogurilor cu alte grupari rivale.

Rusul tocmai ce a fost achitat intr-un proces extrem de mediatizat in Spania, acolo unde nu mai putin de 17 mafioti rusi au fost gasiti nevinovati de catre un judecator.

Petrov este cunoscut in toata Spania, ajungand celebru dupa ce s-a mutat intr-un cartier de lux, unde este vecin cu sora Regelui Juan Carlos al Spaniei. Acesta sta intr-o casa de 20 de milioane de dolari, are 23 de masini de lux si peste 12 milioane de dolari in conturi, conform anchetei.

Mai mult, celebrul cap al Mafiei Rusesti este cunoscut in statiunile de lux pentru faptul ca lasa mereu spaga 500 de dolari, la fiecare restaurant la care mananca. Acesta este in continuare in atentia Politiei, fiind implicat in mai multe anchete in plina desfasurare, insa deocamdata continua sa se bucure de luxul pe care i-l ofera cariera de infractor.