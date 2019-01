Conceptul primei masini cu picioare a fost prezentat la Las Vegas. Dotat cu patru membre cu cate o roata la capat, acesta poate trece peste garduri de un metru si jumatate inaltime - VIDEO

Conceptul realizat de Hyundai, numit Elevate este descris de companie ca fiind prima masina cu picioare, care combina tehnologii intalnite la roboti, cu cele de la masinile electrice. Fiecare dintre cele patru membre are un ansamblu de cinci incheieturi care permit vehiculului sa schimbe distanta dintre acestea si sa se deplaseze pe diferite suprafete, pe care automobilele obisnute nu pot merge.

Picioarele au cinci grade de libertate: doua in sold, unul in genunghi, doua in glezna, si cate un motor integrat in roata. Ceea ce vedeti aici, este o miscare de reptila, care este cea mai stabila pentru terenul accidentat.

Masina poate urca ziduri de un metru si jumatate, poate merge cu o viteza de pana la 140 de kolometri pe ora, si isi poate indeparta picioarele la o latime de cinci metri, fara ca pasagerii sa simta vreun disconfort. In plus, caroseria masinii poate fi schimbata.

Un astfel de concept este bun pentru interventii de salvare in caz de dezastre, cum ar fi incendii de padure, cutremure sau inundatii. Totodata, daca vehiculul derapeaza intr-un sant, poate iesi de acolo pe propriile picioare. Producatorul nu a anuntat deocamdata data oficiala a lansarii si nici pretul masinii.