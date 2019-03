Constanta, locul din Romania cu cel mai curat aer. Orasul desemnat cel mai poluat - FOTO

La polul opus, se află Constanţa, Brăila, şi Galaţi Cercetarea a fost făcută de o organizaţie elveţiană, care culege date despre calitatea aerului la nivel global. 22 de oraşe de la noi au ajuns în acest studiu.

Acum două seri, de pildă, la ultimele măsurători realizate de un profesor de la Facultatea de Fizică a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza”, valorile pentru particulele toxice-provenite din arderi şi din praf-au fost depăşite de 40 de ori.

Dr. Silviu Gurlui, conferenţiar Facultatea de Fizică, Universitatea Alexandru Ioan Cuza: “Iaşiul este pe primul loc în ţară la poluare. Poluarea la noi vine de la maşini cu norme de poluare depăşite, şantiere şi schimbări de climă.”

Medicii spun că rezultatele fizicienilor sunt confirmate şi în spital. Dr. Radu Crişan, medic Spitalul de Pneumoftiziologie Iaşi, spune că cei mai afectaţi sunt copiii, care fac alergii. De asemenea, poluarea exacerbează astmul şi infecţiile respiratorii.”

IQ AirVisual, o organizaţie elveţiană care culege date despre calitatea aerului la nivel global, a monitorizat şi 22 de oraşe din România. După Iaşi şi Cluj, Brasovul este pe locul trei în clasamentul celor mai poluate oraşe de la noi. Mai ales în lunile ianuarie-februarie şi noiembrie-decembrie, când are loc inversiunea termică.

Sorin Toarcea, purtător de cuvânt primăria Braşov: „Braşovul are un dezavantaj, e ca într-o oală, înconjurat de munţi, iar aici nu este un vânt puternic să avem curenţi de aer să mute praful. Am investit 100 şi ceva de milioane de lei pentru aducerea unor autobuze Euro 6 iar începând din acest an vom aduce troleibuze electrice.”

Pe lângă aglomeraţie, în Braşov, oamenii se plâng şi de prea mult praf. Cei care lucrează în construcţii sunt obligaţi, printr-o hotărâre de consiliu, să spele cauciucurile maşinilor care ies din şantier, să folosească plasa pe clădirile unde au loc lucrări şi să nu depoziteze deşeurile pe câmpuri de unde praful poate fi luat de vânt. Însă unii respecta prevederile, alţii nu.

În schimb, la malul mării, Constanţa se număra printre cele mai puţin poluate oraşe. Potrivit monitorizărilor, anul trecut cel mai curat aer din România a fost aici. Poluarea este moderată la mare datorită brizei, dar şi a faptului că pe litoral nu sunt foarte mulţi factori poluanţi industriali.”

Simion Nicolaev director general Institutul de Cercetări Marine “Grigore Antipa”: “Constanţa este situată într-o zonă supusă mişcărilor accentuate ale aerului, iar această particularitate se resfrânge atât asupra evoluţiei climei în general locale, dar şi asupra nivelului concentraţiei substanţelor existente în aer poluante.”

Pe lângă Constanţa, oraşele în care aerul este curat sunt Râmnicu Vâlcea, Văleni, Galaţi şi Brăila.