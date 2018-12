Copiii internati la un spital din Washington l-au primit in vizita pe Mos Craciun. Micutii au ramas uimiti cand l-au vazut pe mos, mai ales cand au inteles ca acesta era, de fapt, fostul presedinte american, Barack Obama - VIDEO

Salut! Craciun fericit! Stiti, renii mei au ramas blocati in zapada. Dar am facut aceasta calatorie si am sansa sa va vad.

Barack Obama a fost intampinat cu strigate de bucurie de catre copii, famiile lor si personalul medical. Fostul presedinte a cutreierat saloanele pacientilor, a impartit cadouri, dar si imbratisari.

Cel de al 44-lea presedinte al SUA locuieste inca la Washington, unde, impreuna cu sotia sa Michelle, merg frecvent sa se intalneasca cu copii in cadrul unor activitati de binefacere.