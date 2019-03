Criza politica din Venezuela se adanceste. Parlamentul, controlat de opozitie, a aprobat o lege care le garanteaza militarilor ca vor ramane in armata daca vor renunta sa-l sprijine pe presedintele tarii - VIDEO

Sanctiunile vizeaza atat compania miniera de stat, cat si pe presedintele acesteia, descris de presa straina drept un sustinator al lui Nicolas Maduro. Astfel, cetatenilor americani le este interzis sa efectueze orice tranzactie financiara cu firma sau cu presedintele acesteia.

In acest context, liderul american, Donald Trump avertizat ca sanctiunile impuse Venezuelei ar putea fi si mai dure.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE STATELOR UNITE: "Noi nu am impus cele mai stricte sanctiuni, din cate stiti. Noi am impus, as spune eu, sanctiuni medii. Dar putem impune sanctiuni mult mai stricte daca va fi necesar."

Trump nu a dat mai multe detalii despre sanctiunile la care se refera. Intre timp, Parlamentul de la Caracas, singura institutie a statului controlata de opozitie, a aprobat un document ce garanteaza militarilor, care renunta sa-l sprijine pe presedintele Maduro, ca vor fi mentinuti in armata si ca li se vor pastra gradele militare din moment ce un nou guvern isi va incepe activitatea.

Pana in prezent, doar 700 de soldati au trecut de partea opozitiei, in timp ce Venezuela numara aproximativ 365.000 de militari si politisti. Venezuela se confrunta cu o grava criza economica, motiv pentru care peste doua milioane de oameni au parasit tara din 2015, potrivit ONU.

In ultimele luni, zeci de mii de persoane au protestat in strada si au cerut demisia presedintelui, iar liderul opozitiei s-a autoproclamat sef de stat, fiind recunoscut de SUA.