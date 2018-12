Cum arata cele 3 taxiuri care au scos profit de 40 de MILIARDE de dolari intr-un singur an - FOTO

Desi pare o gluma, adevarul este ca in anii '80 a existat o firma de taxiuri care a scos profit 40 de miliarde de dolari, desi avea nici mai mult nici mai putin de 3 masini! Era firma celebrului traficant de droguri, Pablo Escobar.

Acesta folosea compania de taximetrie pentru a spala bani, inregistrand venituri colosale pe care le scotea din firma ca bani curati. La un simplu calcul, fiecare masina aducea profit de 36,5 milioane de dolari pe zi, adica aproximativ 1,5 milioane de dolari pe ora!

Cele 3 masini erau niste Renault 8, care nu costau mai mult de cateva sute de dolari!

Afacerea era una dintre multele pe care le folosea Escobar pentru a spala banii proveniti din traficul de droguri, acesta controland 80% din traficul de cocaina din intreaga lume in anii sai de glorie!

did you know that Pablo Escobar at one point had the world's most profitable taxi company? with only three cars he managed to make over $40 Billion a year pic.twitter.com/uyx5gMXJPH