De Boboteaza, Vladimir Putin s-a scufundat in apa rece a unui lac dintr-o suburbie a Moscovei. La busutul gol, presedintele rus a intrat in apa, dupa ce un preot a sfintit-o - VIDEO

Kremlinul a anuntat ca Vladimir Putin s-a scufundat intr-un lac dintr-o suburbie a Moscovei, fara sa dea prea multe detalii. Cu fiecare an sunt tot mai multi doritori de a se scalda in apele raurilor. Autoritatile ruse spun ca doar in capitala rusa, peste 270 de mii de oameni au intrat in apa rece.

Traditia a fost respectata si de cativa sarbi, care au sarit in apa unui rau din Belgrad, pentru a recupera o cruce de lemn.

Ritualul presupune scufundarea de trei ori in apa si aminteste de botezul lui Isus in apele Iordanului.