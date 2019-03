Decizia americanilor in cazul miresei jihadiste cu 3 soti: ”Indură suferinte ireparabile”

Un judecător american a respins cererea de examinare de urgenţă a cetăţeniei lui Hoda Muthana, tânăra care a intrat în gruparea Statul Islamic şi căreia Washingtonul îi refuză întoarcerea în ţară, apreciind că nu este americană, relatează AFP, citat de News.ro.

Avocatul tinerei a cerut examinarea de urgenţă a situaţiei acesteia şi a insistat asupra faptului că femeia şi copilul ei ar îndura ”suferinţe ireparabile” în cazul în care ar rămâne în tabăra de refugiaţi din nord-estul Siriei, în care a fost transferată în ianuarie, după ce s-a predat forţelor kurde.

Sexist Media Keeps Calling Woman ‘Bride Of ISIS Soldier’



American jihadist #hodamuthana is herself an accomplished #ISIS terrorist, having joined one of the top terrorist groups in the world at the age of only 20.

It's offensive to define her by her husband.#mondaythoughts pic.twitter.com/amaZvROkMB