Decizie istorica la Kiev: s-a infiintat biserica independenta ucraineana, pas care indeparteaza si mai mult tara de Rusia

“Slava”

Cu doar cateva ore in urma, la Kiev s-a decis infiintarea unei biserici nationale si ruperea astfel a legaturilor vechi de cateva secole cu clerul rus. Autoritatile din tara vecina spun ca pasul este esential pentru combaterea amestecului rusesc pe teritoriul ucrainean.

La evenimentul de astazi a fost prezent si presedintele Petro Porosenko, care a declarat ca ziua de astazi va intra in istorie ca fiind una sacra, zi in care Ucraina isi manifesta independenta definitiva fata de Rusia. Mitropolitul Efiphani este noul lider al Bisericii Ortodoxe Ucrainene autocefale.

Oamenii adunati au aplaudat decizia si au incheiat seara intonand imnul Ucrainei.

Sinodul intrunit astazi a pus astfel in aplicare decizia istorica a Patriarhiei de la Constantinopol, o figura de autoritate in lumea ortodoxa, de a dispune de propria biserica, dupa 332 de ani sub tutela spirituala a Rusiei.

Aceasta hotarare a provocat furia Bisericii Ortodoxe de la Moscova, care si-a rupt legaturile cu Constantinopolul. Relatiile tensionate dintre cele doua biserici s-au accentuat in urma crizei ruso-ucrainene marcate de anexarea Crimeii de catre Rusia in martie 2014.