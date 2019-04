Dezbaterile dintre cei doi candidati la presedintia Ucrainei vor avea loc pe terenul de fotbal. Vladimir Zelenski a acceptat propunerea lui Petro Porosenko de a veni la duelul electoral, dar a pus cateva conditii - VIDEO

Vladimir ZELENSKII, ACTOR: „Ma adresez lui Petro Porosenko. M-ati chemat la dezbateri, in speranta ca eu voi fugi, ma voi intimida, ma voi ascunde. Nu, eu nu sunt ca dumneavoastra in 2014. Eu accept provocarea!”

Actor si candidat cu sanse mari de a ajunge presedinte al Ucrainei, Vladimir Zelenskii a postat aseara aceasta inregistrare pe pagina sa de facebook. Comedianul a acceptat, astfel, propunerea lui Petro Porosenko de a participa la dezbateri, inainte de cel de-al doilea tur al scrutinului, dar cu anumite conditii.

Vladimir ZELENSKII, ACTOR: „Va astept aici, pe stadionul "Olimpiiskii". Dezbaterile se vor desfasura in fata poporului ucrainean. Toate posturile de televiziune vor avea dreptul sa difuzeze dezbaterile in direct.”





Zelenskii mai vrea ca atat el, cat si Porosenko, sa treaca obligatoriu un control medical, pentru a demonstra poporului ca printre ei nu se afla alcoolici si narcomani. Si asta pentru ca Ucraina are nevoie de un presedinte sanatos, spune actorul. In plus, Porosenko va trebui sa dezminta in fata publicului, lucruri pe care le-a spus anterior despre Zelenskii.

Vladimir ZELENSKII, ACTOR: „Sunteti obligat sa spuneti public ca dezbaterile se vor desfasura, nu cu o marioneta a Kremlinului sau a lui Kolomoiskii, nu cu un sustinator al lui Putin, nu cu un nesimtit, nu cu un clovn, ci cu un candidat la prezidentialele din Ucraina, Vladimir Zelenskii. Va dau 24 de ore la dispozitie. Ganditi-va!”

Nu a trecut mult timp, si Petro Porosenko a acceptat conditia inaintata de oponentul sau, de a desfasura dezbaterile pe stadionul Olimpic din Kiev.

Petro POROSENKO, PRESEDINTELE UCRAINEI: „Regulile dezbaterilor sunt stabilite in legea referitor la alegerile presedintelui, cititi-le va rog. Dezbaterile pot fi difuzate pe toate posturile de televiziune pentru zeci de milioane de oameni. Daca e vorba pe stadion, fie pe stadion. Eu va astept, Vladimir Alexandrovici.”

Potrivit rezultatelor finale ale alegerilor prezidentiale de duminica, Vladimir Zelenskii a obtinut 30,24 la suta din voturi, iar oponentul sau, Petro Porosenko - 15,95 de procente. Cel de-al doilea tur de scrutin va avea loc pe data de 21 aprilie. Dezbateri inaintea turului doi a alegerilor prezidentiale din Ucraina s-au petrecut de doua ori, scrie presa ucraineana.

Intre Leonid Kravciuc si Leonid Kucima in 1994, si intre Viktor Iuscenko si Viktor Ianukovici in 2004. Urmau sa se desfasoare si in 2010 intre Viktor Ianukovici si Iulia Timoshenko, insa Ianukovici nu s-a prezentat la dezbateri.