Doliu in lumea show-bussinesului din Rusia. Renumitul rapper rus, Kiril Tolmatkii, cunoscut sub pseudonimul Detl, s-a stins din viata - VIDEO

Acestea sunt ultimile imagini in care a fost surprins cantaretul de 36 de ani. Filmuletul a fost sufacut aseara intr-un club din orasul rus Ijevsk in care renumitul raper a sustinut un concert. Nimic nu prevestea atunci ca acesta va fi ultimul din viata lui.

Presa rusa scrie ca la finalul evenimentului, Kiril a mers in culise, unde i s-ar fi facut rau si si-a pierdut cunostinta. Ajunsi la fata locului, medicii nu au putut decat sa constate moartea artistului, survenita in urma unui stop cardiac. Tatal acestuia a declarat ca data inmormantarii nu a fost inca stabilita. Primul sau concert, Detl l-a sustinut la varsta de 16 ani, la festivalul Adidas StreetBall Challenge in anul 1999, desfasurat la Moscova.

In 2000 acesta si-a lansat si primul album intitulat Cine esti?, care a fost vandut in cantitati record. Piesa cu denumirea Vecherinka de pe acel album muzical l-a facut vestit in toata Rusia.

Dupa ce a filmat videoclipul pentru aceasta piesa, tanarul rapper a avut o ascensiune uimitoare, lansand melodii una dupa alta, care deveneau imediat hit-uri.

De-a lungul carierei sale muzicale, Detl a lansat opt albume, si a devenit laureat al mai multor premii muzicale din Rusia.Ultimul album al rapperului, „Nu conteaza cine este la carma”, a iesit pe piata in noiembrie 2018. Kiril Tolmatkii era casatorit si avea un fiul de 14 ani.