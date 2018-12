Dupa aproape doi ani de cand a preluat mandatul, presedintele Donald Trump a vizitat pentru prima data o zona de conflict unde sunt dislocate trupe americane - VIDEO

Dupa aproape doi ani de cand a preluat mandatul, presedintele Donald Trump a vizitat ieri pentru prima data o zona de conflict unde sunt dislocate trupe americane. Criticat anterior pentru ca nu s-a intalnit niciodata cu soldatii aflati in misiune in tarile in care este razboi, Trump a mers impreuna cu sotia sa, Melania, in Irak. La intoarcere, acesta a vizitat si o baza aeriana din Germania.