Echipa lui Donald Trump nu a colaborat cu Rusia in campania pentru prezidentialele din 2016 din SUA. Este concluzia finala a controversatei anchete, care a durat aproape doi ani - VIDEO

Ancheta condusa de procurorul Robert Mueller nu a gasit nicio dovada de complicitate intre vreo persoana din echipa de campanie a lui Donald Trump si Rusia. Mueller, insa, nu a ajuns la o concluzie in privinta presupuselor incercari ale liderului de la Washington de a opri investigatia. Donald Trump si-a exprimat satisfactia fata de aceste rezultate care, in opinia sa, dovedesc ca este total nevinovat.

Donald TRUMP, PRESEDINTELE STATELOR UNITE ALE AMERICII: “A fost o dezvinovatire completa si totala. Este o rusine ca tara a trebuit sa treaca prin asa ceva. Ca sa fiu sincer, este o rusine ca presedintele vostru a trebuit sa treaca prin asa ceva.”

Raportul anchetei a fost predat ministrului justitiei, care a transmis Congresului un rezumat. Liderii opozitiei democrate cer, insa, publicarea intregului document care, in opinia lor, poate contine, totusi, elemente acuzatoare la adresa presedintelui.

Jerrold NADLER, PRESEDINTELE COMISIEI JURIDICE DIN SENAT: “Presedintele Trump greseste. Acest raport nu constituie o asa-zisa “dezvinovatire totala”.

Presedintele nu a scapat cu totul de probleme juridice. Ancheta lui Mueller a dus la inculparea sau chiar condamnarea unor fosti asociati ai lui Trump, iar unii ar putea face dezvaluiri neplacute despre el.

Dar, prin traditie, un presedinte american in functie nu poate fi pus sub acuzare de justitie, ci doar de Congres, ceea ce este putin probabil in acest moment.