Economia Turciei a intrat in recesiune

Turcia, o mare economie emergenta perceputa candva ca o stea in ascensiune de catre investitorii internationali, a intrat in recesiune tehnica (doua trimestre consecutive de scadere) in a doua parte a anului trecut, dupa ce lira turceasca s-a depreciat cu 30% fata de dolar si costurile de imprumut au crescut, transmit BBC si Reuters.