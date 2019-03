Eurodeputatii au votat pentru renuntarea la schimbarile sezoniere ale orei in Uniunea Europeana. Astfel, pana anul viitor, tarile membre trebuie sa decida daca vor ramane la ora de vara sau la cea de iarna- VIDEO

410 eurodeputati au votat pentru propunerea de renuntare la schimbarile orare, 192 au fost impotriva, iar 51 s-au abtinut. Potrivit proiectului de rezolutie, statele membre UE vor renunta la practica de a-si schimba ora de doua ori pe an si vor decide daca vor sa ramana la ora standard, adica de iarna, sau sa-si mentina permanent ora de vara.

Pana in aprilie 2020, acestea trebuie sa informeze Comisia Europeana despre decizia luata.

Apoi, tarile europene care vor sa ramana la ora de vara, o vor schimba pentru ultima data in martie 2021, iar cele care isi vor alege ora de iarna – o vor face in ultima duminica din octombrie 2021. In 2018 Comisia Europeana a propus sa se renunte la schimbarea sezoniera a orei in urma unui sondaj la nivelul Uniunii Europene, potrivit caruia din 4,6 milioane de respondenti, 84 la suta au fost pentru renuntarea la schimbarile orare.