Experiment foarte important. Cercetatorii au reusit sa ”invie” celulele unui mamut lanos

Potrivit Russia Today, rămăşiţele mumificate ale lui Yuka au fost descoperite în 2010 în solul îngheţat al Mării Laptev, unde a murit în urmă cu aproximativ 28.000 de ani.

Probele ADN au fost recoltate din celule care proveneau de la muşchii şi din măduva oaselor mamutului. Iar după ce câteva doze ale nucleelor cele mai puţin afectate au fost implantate în celule de şoareci, 5 dintre aceste au arătat ”semne de activitate biologică”.

