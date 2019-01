Explozia din Paris. Primele marturii: „Copiii erau panicati, nu puteau iesi din camera”

Martorii spun că explozia urmată de incendiu s-a simţit precum un cutremur.

„Dormeam cu toţii şi am auzit un zgomot. Am crezut că e cutremur. Am coborât şi am văzut o clădire în flăcări”, a spus o adolescentă care locuieşte pe o stradă din apropiere.

„Dormeam, dar m-a trezit efectul exploziei. Toate ferestrele au expodat, uşile care erau deschise au fost scoase din balamale. Ca să ies din cameră, a trebuit să calc pe uşă, copiii erau panicaţi , nu puteau ieşi din camera lor”, a spus Claire Sallavuard, care locuieşte în clădirea cu brutăria.

În cele din urmă, familia a fost evacuată pe fereastră, potrivit AFP.

La locul exploziei au ajuns şi ministrul de Interne, premierul francez şi primarul Parisului.