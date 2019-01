Filmul Bohemian Rhaspody a devenit cel mai bun film drama al anului trecut, iar cel care a jucat rolul lui Fredy Mercury a triumfat si la categoria de cel mai bun actor dintr-un film-drama - VIDEO

Filmul despre viata legendarului cantaret Freddie Mercury a triumfat la categoria cel mai bun film drama, si cel mai bun actor dintr-un film-drama.

Cea mai buna actrita in rol dramatic a fost desemnata Glenn Close, pentru rolul din The wife. Desi drama muzicala A Star is Born era considerata de unii drept posibila castigatoare a acestei editii, filmul s-a impus doar la categoria cel mai bun cantec original, cu piesa Shallow, interpretata de Lady Gaga si Bradley Cooper.

Alfonso Cuaron a castigat trofeul celui mai bun regizor, pentru pelicula Roma, care a fost desemnat cea mai buna film strain. Gala Globurile de Aur, care a decernat prima data premii in 1944, recompenseaza cele mai bune interpretari si productii din industria cinematografica si de televiziune.