Filmul Green Book a fost desemnat cel mai bun film din 2018 la gala premiilor Oscar. Cele mai multe trofee le-a obtinut productia Bohemian Rhapsody - VIDEO

"- Acest domn spune ca nu mi se permite sa iau pranzul aici.- Ma tem ca nu.- Cum zambeste si isi misca mainile..."

Filmul Green Book, in regia lui Peter Farrelly, spune povestea unui agent de paza care lucra in baruri si a devenit soferul unui pianist afro-american in anii '60.

Green Book s-a impus la trei categorii de premii: cel mai bun film, cel mai bun scenariu original si cel mai bun actor in rol secundar, care a fost Mareshala Ali.

Mareshala ALI, ACTOR: "Vreau sa-i dedic asta bunicii mele, care m-a sustinut toata viata. Mi-a zis ca daca nu ajung primul, sa incerc din nou si din nou. "

Peter FARRELLY, REGIZORUL FILMULUI GREEN BOOK: " Actiunea din film are loc cu 57 de ani in urma, dar este adevarat ca o multime de lucruri, care se intampla in acel film, au loc si azi si cred ca oamenii vad asta. "

Cele mai multe trofee au fost obtinute de filmul Bohemian Rhapsody, o productie a studioului 20th Century Fox, care a castigat patru premii. Sunt premiile pentru cel mai bun montaj, cel mai bun montaj de sunet, cel mai bun mixaj de sunet si cel mai bun actor in rol principal, care a fost desemnat...

Rami MALEK, ACTOR: " Le sunt foarte recunoscator tuturor celor care au crezut in mine pentru acest moment. Este ceva ce voi pretui tot restul vietii.

In cadrul categoriilor principale, Alfonso Cuaron a castigat premiul Oscar pentru cel mai bun regizor cu filmul Roma. Pelicula s-a impus si la categoriile cel mai bun film strain si cea mai buna imagine.

Premiul Oscar a fost luat si de Lady Gaga pentru cel mai bun cantec original. Mai exact, piesa Shallow, interpretata in duet cu Bradley Cooper si ajunsa pe coloana sonora a filmului A star is born.

Cea de a 91-a gala de decernare a premiilor Oscar s-a desfasurat la Los Angeles si a fost transmisa in direct in peste 225 de tari si teritorii din intreaga lume.