Focuri de artificii au fost lansate deasupra marelor orase din intreaga lume, sub ochii milioanelor de petrecareti - VIDEO

Sute de mii de oameni au numarat secundele pana la intrarea in noul an in Times Square din New York. Odata cu numaratoarea inversa, a fost coborata traditionala sfera de cristal care a dat start focurilor de artificii.

Masurile de securitate au fost stricte, pe strazi iesind mii de politisti, inclusiv unii inarmati cu pusti. Localnicii si turistii s-au distrat, chiar daca afara ploua.

Iar in Rusia, Revelionul a fost celebrat de noua ori, si asta din cauza fusului orar. La Moscova, cerul a fost luminat minute in sir de focurile de artificii.

Grecia a trecut in Noul An cu un foc spectaculos de artificii deasupra Acropole, cea mai cunoscuta destinatie turistica din Atena. Spectacolul pirotehnic a avut loc in pofida unei ploi torentiale, fiind transmis in direct la televiziune.

Suedia a marcat trecerea in 2019 cu un program traditional de televiziune la un muzeu in aer liber, in capitala Stockholm. Iar parizienii au intampinat noul an cu un spectaculos show de artificii si lumini deasupra Arcului de Triumf.

Zeci de mii de persoane au salutat Noul An si in cadrul unei uriase petreceri de la Poarta Brandenburg din Berlin, cel mai mare eveniment de acest gen din Germania.

Londra a trecut in 2019 celebrand relatia ei cu Europa, intr-un moment in care britanicii sunt extrem de divizati in privinta Brexitului. Focul de artificii din London Eye, urmarit de circa o suta de mii de persoane, a fost acompaniat de muzica unor artisti din Europa occidentala.

Primii care au trecut in 2019 au fost cei de pe insulele Kiribati, Fiji si Tonga din Oceanul Pacific, iar ultimii – locuitorii de pe insulele Baker si Howland, tot din largul pacificului.