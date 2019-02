Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie din Romania, Laura Codruta Kovesi, are sanse mari sa devina sefa Parchetului European - VIDEO

Jean-Francois Bohnert are 22 de voturi, Laura Codruta Kovesi – 26, iar candidatul german – un vot.

Laura Codruta Kovesi a obtinut 26 din cele 49 de voturi ai Comisiei de Libertati Civile din Parlamentul European. Victoria vine dupa ce in urma audierii de aseara, Kovesi a primit 12 voturi de la Comisia de Control Bugetar, fata de 11 ale contracandidatului francez, si unul singur al celui german.

Laura CODRUTA KOVESI, FOSTA SEFA A DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE DIN ROMANIA: "Am experienta indelungata in gestionarea echipelor mari, in luarea deciziilor strategice, in emiterea regulilor si orientarilor interne. Nu are nicio relevanta pentru mine ceea ce s-a intamplat in Romania, relatiile care sunt acum intre sistemul de procuratura si ministrul justitiei. '

In timp ce unii membri ai Comisiei de Control Bugetar au laudat activitatea Laurei Codruta Kovesi, eurodeputata Maria Grapini i-a pus cateva intrebari pe un ton mai agresiv.

Maria GRAPINI, EUROPARLAMENTARA: "Cum ne garantati un management profesionist, pentru ca ati fost demisa constitutional, si nu politic, din functia pe care ati detinut-o ca si sefa DNA?'

Laura CODRUTA KOVESI, FOSTA SEFA A DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE DIN ROMANIA: "In ceea ce priveste revocarea din functia de procuror-sef, mentionez ca aceasta a venit ca urmare a unei decizii a Curtii Constitutionale, in care eu nu am fost parte in proces. Curtea Constitutionala a judecat un conflict intre presedintele Romaniei si guvernul Romaniei pe de o parte, si ministrul justitiei. Nu am fost citata in aceasta procedura, nu am avut posibilitatea de a ma apara.'

Voturile celor doua comisii au fost insa consultative. Plenul Parlamentului European este cel care va lua decizia finala impreuna cu Consiliul European.

Laura CODRUTA KOVESI, FOSTA SEFA A DIRECTIEI NATIONALE ANTICORUPTIE DIN ROMANIA: "As vrea sa spun ca acest vot nu este doar pentru mine, acest vot este pentru tot sitemul de justitie roman. Acest vot este pentru toti cetatenii din Romania care in ultimii ani au sustinut lupta in corptie si au sustinut statul de drept. Este un vot pentru toti procurorii si judecatorii din Europa care lucreaza sub presiune.'

Astfel, Laura-Codruta Kovesi ar urma sa devina procuror-sef european si sa conduca Parchetul European, o institutie nou-infiintata, care va incepe sa funtioneze pana la sfarsitul anului viitor. Parchetul European va fi un birou independent, insarcinat cu investigarea, urmarirea si aducerea in fata justitiei a infractiunilor impotriva bugetului Uniunii Europene, cum ar fi frauda, coruptia sau frauda transfrontaliera de TVA de peste 10 milioane de euro.

Lista infractiunilor ar putea fi extinsa, pentru a include, spre exemplu, activitatile teroriste. Parchetul European va avea sediul la Luxemburg si va fi compus din procurorul-sef si un colegiu de procurori din toate tarile participante. Pana acum, 22 de state membre ale UE s-au alaturat Parchetului European.