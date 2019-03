Fostul presedinte al Republicii Srpska, in prezent teritoriu care include Bosnia si Hertegovina, a fost condamnat la inchisoare pe viata, fiind acuzat de genocid, crime de razboi si alte atrocitati - VIDEO

Fostul lider al sarbilor din Bosnia, in varsta de 73 de ani, a fost condamat la inchisoare pe viata de catre Tribunalu Penal al ONU de la Haga. El a fost gasit vinovat pentru zece acuzatii.

Genocid, persecutie, exterminare, deportare si alte acte inumane. Radovan Karadzic este invinuit inclusiv de planuirea masacrului de la Srebrenita din 1995. Atunci, militari sarbi din Bosnia au ucis aproximativ 8.000 de musulmani intr-o zona protejata de fortele ONU de mentinere a pacii. Acel masacru este cel mai mare astfel de eveniment pentrecut in Europa dupa 1945.

Radovan Karadzici a fost in anii ‘90 presedintele Republicii Srpska, una dintre cele doua entitati care compun acum Bosnia si Hertegovina. Iar fostul comandant de armata a fost condamnat la inchisoare pe viata in noiembrie 2017 in baza unor acuzatii similare.