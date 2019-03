Fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump, condamnat la aproape patru ani de inchisoare pentru fraude bancare si fiscale - VIDEO

Fostul sef de campanie al presedintelui Donald Trump a fost condamnat la aproape patru ani de inchisoare pentru fraude bancare si fiscale. Infractiunile au fost scoase la iveala in cadrul unei anchete privind amestecul Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016 din SUA. Cu toate acestea, Paul Manfort nu a fost acuzat de intelegeri secrete cu oficiali rusi in timpul campaniei.