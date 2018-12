Franta inca il cauta pe teroristul din Strasbourg. Cine sunt victimele sale

Autorităţile au dat publicităţii o nouă fotografie a suspectului, cerând ajutorul populaţiei, pentru prinderea lui. Au anunţat inclusiv identitatea victimelor: un localnic de 60 de ani, un turist thailandez de 45 şi un imigrant afgan, care îşi ducea copiii la târg.



Chérif Chekatt, cu un cazier ticsit de zeci de condamnări în Franţa, Germania şi Elveţia, era cunoscut de autorităţi drept o persoană care se radicalizase în închisoare.



Autorităţile i-au arestat părinţii şi fraţii, dar lui nu i-au dat încă de urmă, deşi a fost mobilizat un dispozitiv de securitate masiv.



Europarlamentarul irlandez Martina Anderson era în centrul Strasbourgului în momentul atacului. Nu poate înţelege cum a fost posibil ca individul să scape.



Martina Anderson, europarlamentar: “Era haos în jurul nostru. Oamenii alergau în toate direcţiile. Târgul de Crăciun era intzesat de forţe de securitate. În zona patrulau poliţişti şi soldaţi. Ţinând seama de asta, e greu de înţeles cum le-a scăpat printre degete agresorul, care era unul singur.”



Jonathan este chelner într-un bar restaurant situat în prima linie a atacului.



Martor: ”Când am ieşit pe terasă am văzut un om zăcând la pământ. Am auzit mai multe focuri de armă, în serie. Atunci am fugit în interiorul restaurantului, am încuiat uşa şi le-am cerut clienţilor să se stea întinşi pe podea.”



Printre clienţii lui erau şi rudele celui pe care îl văzuse zăcând pe terasa.



Martor: “Erau în restaurantul nostru şi soţia lui, cu fiu lor. Ea se afla la toaletă în acel moment. Când a ieşit a trebuit să-i spunem că soţul ei a fost împuşcat.”



Audrey vizita tragul de Crăciun, împreună cu două prietene din Marea Britanie, când a dat nas în nas cu teroristul.



Audrey: “A ieşit dintr-o clădire cu o armă în mână, un pistol, avea braţul ridicat. S-a îndreptat către un domn care mergea în faţa mea şi l-a împuşcat în cap. Bărbatul a căzut la pământ. Individul a mai tras o dată asupra unei alte persoane, care, la fel, s-a prăbuşit.”



Prietenele lui Audrey au fugit ţipând înfricoşate. Dar ea a rămas pe loc, incapabilă să se mişte, la câţiva paşi de atacator.



Audrey: “S-a întors, eram faţă în faţă cu el... Dar a plecat de acolo. De ce nu m-a împuşcat? Nu ştiu, cred că am avut un noroc de neînchipuit. Pentru că toţi ţipau în jur, el a fugit... Într-o secundă, cred... Nu am cuvinte să descriu acele clipe.”