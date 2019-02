Germania a adoptat o noua lege a avorturilor. Parlamentul a votat sa permita doctorilor sa mentioneze daca fac avorturi la cerere

Parlamentul german a aprobat o revizuire a controversatei legi privind avorturile, cunoscuta sub denumirea Paragraful 219a, in urma acestei schimbari, doctorii si spitalele vor putea mentiona pe site-urile lor web daca fac avorturi la cerere, insa organizatiile pentru drepturile femeilor cer abrogarea in totalitate a legii, sustinand ca nu asigura dreptul la informatie.