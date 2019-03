Google amendata cu 1,49 miliarde euro de Comisia Europeana, pentru abuz de pozitie dominanta in domeniul publicitatii

Anul si amenda mare pentru Google. Comisia Europeana a anuntat o noua amenda, de 1,49 miliarde euro, pentru abuz de pozitie dominanta in domeniul publicitatii si pentru ca a pus bete in roate rivalilor. In 2018, Google a fost amendata de CE cu 4,34 miliarde euro pentru abuz de pozitie dominanta in utilizarea sistemului de operare Android. "Comportamentul abuziv a durat peste 10 ani si a impiedicat alte societati sa concureze pe baza meritelor si sa inoveze", spune spune Margrethe Vestager, comisarul responsabil cu politica in domeniul concurentei.