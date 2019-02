Haos pe o autostrada din Missouri. 47 de masini s-au ciocnit violent - VIDEO

Scenele de haos, cu zeci de maşini izbite unele de altele au fost filmate pe o autostradă din Missouri, vinerea trecută. Potrivit poliţiei, o persoană a murit şi alte şapte au fost rănite după ce zeci de maşini s-au ciocnit violent, relatează New York Post.

Unbelievable footage from the pileup on I-70 today. My jaw dropped to the floor first time I saw this video. pic.twitter.com/kKeauYDlfG