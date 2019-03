Impact frontal intre doua trenuri, in Italia. Sunt mai multi raniti - FOTO

Cele două trenuri care s-au ciocnit frontal circulau cu viteză redusă, incidentul petrecându-se între localităţile Arosio şi Merone, informează agenţia Ansa.

Incidentul ar fi fost cauzat de unul dintre mecanici, care nu a respectat culoarea roşie a semaforului. Acesta a frânat brusc, însă nu a putut evita impactul cu celălalt tren, care circula de la Erba spre Milano.

Zeci de persoane au primit îngrijiri medicale, la faţa locului.

Circulaţia feroviară a fost suspendată pe linia Milano-Asso între Arosio şi Merone, transportul fiind asigurat de autobuze.

#Inverigo (CO) #28marzo 18:40, tamponamento tra due treni sulla linea Como-Lecco: #vigilidelfuoco al lavoro per il soccorso. Una cinquantina i passeggeri feriti in modo lieve, mentre dalle prime indicazioni del personale sanitario sarebbero cinque quelli più gravi pic.twitter.com/LzwyLtESo3