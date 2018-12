Impuscaturi in orasul Strasbourg. Doua persoane ar fi fost ranite. Atacatorul este inca liber - URMARESTE LIVE

Focuri de armă în Strasbourg. Un bărbat a atacat mai multe persoane, după care a fugit. Până în acest moment sunt 1 mort şi şase răniţi.

Până în acest moment, agresorul nu a fost încă prins.

Oamenii au fost sfătuiţi să rămână în case.

IMAGINI LIVE DIN STRASBOURG:

Desfăşurarea evenimentelor live-update:

UPDATE 22.20: Informaţiile privind bilanţul victimelor variază.

Surse din poliţie, citate de Les Dernières Nouvelles d’Alsace vorbesc despre 3 morţi şi 6 răniţi.

UPDATE 22:15 Ministrul de Interne francez a scris pe Twitter că urmăreşte situaţia şi că au fost mobilizate forţele de ordine. Totodată, el sfătuieşte localnicii să rămână în case.

UPDATE 22:05 Prefectura oraşului Strasbourg anunţă că sunt 1 mort şi 6 răniţi în acest moment.

UPDATE 21:56 Sunt 4 persoane rănite în acest moment.

Atacatorul nu a fost încă prins, a anunţat primarul Strasbourgului, citat de Le Figaro.

UPDATE 21:50 Poliţia le cere locuitorilor să rămână în case, deoarece ”un eveniment de securitate publică este în desfăşurare”.

Part of Strasbourg city center evacuated because of shooter close to Christmas market. Soldiers we talked to mentioned five wounded. pic.twitter.com/fkgAgjxqVI