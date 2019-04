In cel mai mare cimitir din Caracas, majoritatea cavourilor au fost vandalizate. Se fura bijuterii, dinti din aur, chiar si oase. Tara se afla in criza, iar un raport arata ca 90% din locanici traiesc in saracie - VIDEO

Hotii au inceput sa jefuiasca pana si mormintele in Venezuela. In cel mai mare cimitir din Caracas, majoritatea cavourilor au fost vandalizate. Se fura bijuterii, dinti din aur, chiar si oase, care sunt folosite in anumite ritualuri. Tara se afla in criza, iar un raport de anul trecut arata ca 90 la suta din locanici traiesc in saracie.