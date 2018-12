In satul lui Mos Craciun din Laponia pregatirile sunt pe ultima suta de metri. Spiridusii sorteaza de zor scrisorile, iar Mosul le citeste si pregateste cadourile - VIDEO

E dimineata devreme in satul lui Mos Craciun, situat chiar pe cercul arctic. In aceasta perioada a anului, soarele rasare abia la ora 11, cand activitatea in localitate e de mult in toi.

“Bine ati venit in biroul lui Mos Craciun!”

Anul acesta, Mosul a primit scrisori din 200 de tari. Batranul a citit deja destul de multe, incat sa ne poata spune daca micutii au fost cuminti sau ba.

Mos CRACIUN: “Copiii sunt intotdeauna cuminti, cu adultii e problema. Dar copiii sunt, in general, cuminti si pentru mine e de ajuns. Oricine poate avea o zi proasta si eu inteleg asta.”

Cat despre cadourile asteptate de copii? Jucarii, dar si daruri mai greu de fabricat in atelierul lui Mos Craciun.

Mos CRACIUN: “Unicornul e foarte popular in acest moment, din fericire e vorba de unul de jucarie, caci cel adevarat ar fi greu de pus intr-o cutie. Dar dorintele copiilor se schimba putin si e un lucru bun, caci isi doresc sanatate si fericire pentru parintii lor si mai mult timp alaturi de ei.”

Anual, peste 350 de mii de oameni vin sa viziteze satul lui Mos Craciun, iar doritorii pot avea parte chiar de o audienta in biroul sau. Lucrul spiridusilor nu se opreste doar de dragul oaspetilor, mai ales ca sunt zile numarate pana la noaptea cea mare.

Mos CRACIUN: “Spiridusii lucreaza din greu. Avem spiridusi foarte priceputi si muncitori aici. Iar renii se antreneaza pentru moment. Rudolf e in vacanta, are o vacanta foarte scurta, doar 364 de zile, cred.”

Mosul insusi verifica starea saniei ca sa se convinga ca nu-i va face probleme in noaptea de Craciun.