Incident aviatic in Alpii italieni. Sunt 5 morti - FOTO

Accidentul a avut loc în apropiere de gheţarul Rutor, în Valea Aosta, la circa 80 km nord-vest de Torino, informează Reuters şi AFP, citate de Agerpres.

„Numărul stabilit al morţilor este de cinci”, a comunicat salvamontul italian pe Twitter, modificând bilanţul precedent care anunţa patru decedaţi.

„Gheţarul Rutor: au fost recuperaţi patru morţi şi doi răniţi au fost transportaţi cu elicopterul la spital”, a informat iniţial salvamontul.

