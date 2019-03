India a gazduit cel mai colorat festival din lume. Strazile au fost invadate de oameni, care s-au improscat cu pulbere de diferite culori, creand o atmosfera magica - VIDEO

De la tineri, la batrani, mii de oameni au iesit in strada, pentru a petrece la festivalul la care culorile prind viata.

Imaginile surprinse la sarbatoare vorbesc de la sine, iar feeria s-a putut citi pe chipurile celor veniti.

"Petrecem bine timpul. E minunat".

Odata ce oamenii au inceput sa arunce cu pulbere unii in altii, valuri de diferite culori au impanzit strazile, acoperind totul in jur. Au fost pictate case, arbori, banci si masini. Holi a devenit cel mai cunoscut festival al culorilor in toata lumea, care atrage an de an si numerosi turisti.

Sarbatoarea marcheaza inceputul primaverii si are loc an de an, la sfarsitul lunii martie. Oamenii cred ca ritualul le ajuta sa se bucure de recolte mai bogate pe tot parcursul anului. Festivalul dureaza doua zile.