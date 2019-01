Infrangere istorica pentru Theresa May. Parlamentul britanic a respins acordul privind BREXIT

UPDATE 21:40 Parlamentul britanic a respins acordul privind BREXIT cu 432 de voturi „împotrivă” şi 202 „pentru”.

Este una dintre cele mai mari înfrângeri pentru un guvern din istoria politică modernă a Marii Britanii.

Opoziţia laburistă a prezentat o moţiune de cenzură împotriva guvernului conservator.









UPDATE 21:20 Parlamentarii britanici au început marţi seară principalul vot asupra acordului propus de premierul Theresa May privind Brexit-ul, relatează Reuters.

UPDATE 21:00 Premierul Theresa May şi-a început discursul în fata Parlamentului.

“Votul de astăzi nu este despre ce e mai bun pentru liderii opoziţiei, ci despre ce e mai bun pentru ţară. Alegerea de azi este pentru generaţiile ce vor urma, despre respectarea alegerilor democratice”, a spus May, în ultima încercare de a-i convinge pe parlamentari să voteze acordul.

“Un Brexit fără acord iarăşi nu este ceea ce oamenii au votat. Acordul livrează ceea ce am promis”, mai spune May.

Premierul Theresa May a ţinut o ultimă pledoarie în favoarea documentului şi i-a avertizat pe politicieni că dacă îl resping vor “abandona poporul britanic”. Însă comentatorii prevăd o înfrângere umilitoare pentru şefa guvernului. Asta în condiţiile în care cel puţin 70 de parlamentari din partidul ei vor vota de partea opoziţiei.

Doamna May aproape că i-a implorat luni seară pe parlamentari să dea o şansă acordului obţinut de ea cu Bruxelles-ul.

Theresa May: ”În următoarele 24 de ore mai uitaţi-vă o dată peste acest acord! Nu, nu este perfect şi da, este un compromis. Însă, atunci când se vor scrie cărţile de istorie, oamenii vor privi această decizie şi vor întreba: Am protejat economia, securitatea şi Uniunea noastră, sau am abandonat poporul?”

Lupta premierului pare însă o cauză pierdută. Theresa May are nevoie de 318 voturi pentru că acordul să fie adoptat. Se pare însă că între 70 şi 100 de parlamentari conservatori şi reprezentanţii Partidului unionist din Irlanda de Nord vor vota împotrivă. Dacă la aceste voturi le adăugăm pe cele ale laburiştilor, am putea vorbi despre o înfrângere de proporţii istorice pentru premier.

"Every day that passes without this issue being resolved means more uncertainty, more bitterness and more rancour" - UK PM Theresa May reacts to huge government loss in #BrexitVote



Latest: https://t.co/JXfWlrcIzk pic.twitter.com/V5uXaFQITg — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 15 ianuarie 2019

Hadas Gold, corespondent CNN: ”Dacă Theresa May pierde la diferenţa mai mare de 166 de voturi, va fi cea mai mare înfrângere din 1924 încoace. Diferenţa de voturi la care ar putea pierde doamna May contează. Dacă este o diferenţă mică, ar putea să se întoarcă la Bruxelles şi să mai obţină concesii, în special în problema graniţei irlandeze. Dacă diferenţa este una extrem de mare, are varianta de a încerca să schimbe acordul. Totodată, există şi varianta unui vot de neîncredere, organizat de laburişti, care ar putea declanşa alegeri generale.”

Dacă Theresa May iese înfrântă din şedinţa parlamentară, va trebui să se întoarcă în trei zile cu o moţiune care cuprinde următorii paşi.

"Tonight we can choose certainty over uncertainty".



UK MPs will vote on Theresa May's Brexit deal with May calling on them to back her deal in a final speech before the vote.

Matthew Chance, corespondent CNN: ”Dacă acordul Theresei May este respins în Parlament, rămâne şi opţiunea unui Brexit fără acord. Unii cred că ar fi o catastrofă, cel mai prost scenariu posibil, iar altora le place ideea.”