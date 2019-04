Instanta suprema a decis: Laura Codruta Kovesi poate pleca din tara

Instanta suprema a judecat, miercuri, plangerea depusa de fosta sefa a DNA Laura Codruta Kovesi impotriva masurii controlului judiciar dispuse impotriva ei de procurorii Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie, in dosarul in care este acuzata de abuz in serviciu, luare de mita si marturie mincinoasa, in legatura cu aducerea in tara a fostului director FNI Nicolae Popa. ICCJ a decis ridicarea controlului judiciar, asa ca fosta sefa a DNA poate parasi tara.