Jaf ca in filme in Romania. Sapte hoti- cascadori au fost retinuti in judetul Buzau, dupa ce au jefuit un TIR aflat in miscare - VIDEO

Jaf ca in filme in Romania. Sapte hoti- cascadori au fost retinuti aseara in judetul Buzau, dupa ce au jefuit un TIR aflat in miscare. Vehiculul incarcat cu electrocasnice si gadget-uri venea de la Bucuresti si se indrepta spre Chisinau, cand indivizii au dat buzna si au scos din el cata marfa au putut duce. Prejudiciul se ridica la 50 de mii de euro.