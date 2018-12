James Bond sufera de alcoolism sever si are nevoie de ajutor specializat: Verdictul medicilor dupa analiza filmelor

"Există dovezi puternice şi consistente că James Bond suferă de alcoolism cronic, fiind la nivelul «sever» al spectrului acestei tulburări", se arată în studiul cercetătorilor de la Universitatea din Otago, publicat în Medical Journal of Australia, noteaza Mediafax.ro.

În cele 24 de filme din seria "James Bond", personajul principal a consumat 109 băuturi, în medie, 4,5 în fiecare peliculă.

Recordul l-a stabilit în "Quantum of Solace: Partea lui de consolare", lansat în 2008, când personajul interpretat de Daniel Craig a consumat 24 de unităţi de alcool, cantitatea putând să îi fie fatală.

Consumul de alcool îl determină pe Bond să aibă un comportament "riscant", precum implicarea în bătăi, şofatul cu viteză mare şi efortul fizic extrem.

Cercetătorii au analizat comportamentul lui James Bond pe baza criteriilor din cea de-a cincea ediţie a "The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders" (Manualul statistic şi de diagnosticare a tulburărilor mintale).

Aşa cum este portretizat în filme, Bond se încadrează la cel puţin şase, posibil nouă criterii care caracterizează alcoolismul, fapt care se traduce printr-o tulburare "severă".

Autorii studiului critică şi angajatorul lui James Bond, MI6, pentru că ar trebui să dea dovadă de mai multă "responsabilitate".

"Conducerea MI6 trebuie să redefinească îndatoririle lui Bond pentru a-i reduce nivelul de stres", spun cercetătorii.

Dacă Bond ar fi fost o persoană reală, el ar fi trebuit să fie sfătuit să caute ajutor specializat, inclusiv de către angajatorul său.

Cel de-al 25-lea film din franciza "James Bond", regizat de cineastul american Cary Fukunaga, al cincilea şi ultimul în care va juca Daniel Craig, va fi lansat pe 8 noiembrie 2019.

Sursa: Mediafax.ro