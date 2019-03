Jean-Claude Juncker, intrerupt insistent de sotie in timpul unui discurs. Reactia sa - VIDEO

În timp ce ţinea un discurs, pe scenă, telefonul lui Jean-Claude Juncker a sunat de 3 ori.

În cele din urmă preşedintele Comisiei Europene s-a oprit din vorbit şi a răspuns spre râsetele celor din sală.

”Nu ştiu cine a inventat aceste lucruri, dar sunt o invenţie proastă. Mă opresc deoarece telefonul nu se opreşte. Mulţumesc.”

”Suspectul obişnuit.... soţia mea” le-a clarificat Juncker după ce a închis.

WATCH: Jean-Claude Juncker answers a phone call during the EU-Arab League summit in Sharm El Sheikh.



'It was the usual suspect... my wife!', he says. pic.twitter.com/YDhpMFrNRW