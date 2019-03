Kovesi, despre Parchetul European: Nu am spus nimanui ca depun candidatura/ Sunt multe coincidente in dosarul meu/ Ce spune despre revocarea de la DNA si referitor la intrarea in politica

„În decembrie era termenul limită pentru acerstă procedură. Am gândit că este ceva ce mi-aş dori să fac. Totuşi, este prima dată când avem o astfel de instituţie europeană, pentru procurori. În România am fost procuror general, am fost şef DNA, am avut cele mai înalte poziţii pentru câte două mandate, e foarte greu să spun că mai puteam schimba ceva. Da, pot să ajut generaţiile tinere, pot să contribui cu experienţa mea la diverse lucruri, însă aici era altă provocare. De aceea am depus canddiatura. Nu am spus nimanui că îmi depun această candidatură. Sigur, familiei am spus. (mama, n.r.) S-a bucurat”, a declarat Laura Codruţa Kovesi, la EuropaFM.

Fosta şefă DNA a mai vorbit şi despre procedurile din cadrul candidaturii: „Pe măsură ce parcurgeam câte o etapă mi se dădea câte un feedback. În primul rând tratarea candidaţilor, să ni se spună că am trecut în etapa următoare. Apoi a fost un interviu cu acea comisie tehnică la care m-am prezentat. A fost foarte interesant pentru că m-am prezentat la acea comisie unde au fost 12 membrii, au fost membrii ai Comisie de la Veneţia, de la GRECO şi mi-au prezentat regulile”, a explicat Kovesi.

Laura Codruţa Kovesi a menţionat şi că a fost întrebată despre defectele sale: „Au fost foarte multe întrebări. Ne-au spus numai lucrurile bune. Spuneţi-ne şi ce defecte aveţi. A fost una dintre întrebări. Am spus că sunt încăpăţânată, dar asta e totuşi bine că sunt consecventă. Am avut un pic emoţii la început. Interviul a fost în limba engleză. Nu vorbesc eu o engleză de Oxford, de Harvard, dar tot timpul mi-am transmis mesajul, vorbesc corect gramatical, dar ce a fost uşor la acest interviu este faptul că te-ai adresat unor oameni care sunt procurori, judecători, cu experienţă şi nu trebuia să le explici anumite detalii. Acolo a fost o discuţie profesională, ştiam că întrebările sunt tehnice”.

Kovesi a mai spus că a fost încurajată, chiar dacă au a auzit diferite ştiri despre ea înainte de audierea din Parlamentul European: „Apoi a venit audierea din Parlament care a fost din nou cu foarte mari emoţii pentru că te duci acolo personal. Sala era plină. Când sunt atâţia oameni acolo ştiu că esti procuror şi că vii din România. S-au făcut şi greşeli, dar s-a depus mult effort în ţară pentru lupta anticorupţie. Ţii cumva să arăţi că reprezinţi o ţară şi cumva asta pune un pic presiune pe tine. Am auzit tot felul de ştiri false că a fost o echipă secretă. Aceasta a fost echipa. Tot felul de oameni care să te încurajeze. (...) Nu am avut aşteptări. Eu nu am cerut sprijinul Guvernului. Mă aşteptam la o campanie negativă împotriva mea, dar am avut şansa să explic nişte lucrurile în PE. Asta mi s-a părut că e o procedură onestă şi transparentă, să dai posibilitatea celui acuzat că a făcut lucruri negative să explice”.

Laura Codruţa Kovesi, candidat la şefia Parchetului European, a primit cele mai multe voturi în comisia LIBE de zilele trecute, şi anume, 26 de voturi. Cei doi contracandidaţi la conducerea Parchetului European au obţinut mai puţine voturi, Jean-François Bohnert - nominalizat de Franţa - a primit 22 de voturi, iar Andres Ritter (Germania), un singur vot.

Parlamentul European şi Consiliul UE vor numi de comun acord procurorul-şef european, iar Conferinţa Preşedinţilor ar urma să fie informată despre rezultatul audierii înainte de viitoarea sa reuniune de la 7 martie 2019.



Laura Codruţa Kovesi a obţinut 12 voturi şi în Comisia pentru Control Bugetar (CONT) din Parlamentul European, care a votat marţi seara candidatul pentru funcţia de procuror şef al Parchetului European. Pe locul doi a fost Francois Bohnert- 11 voturi, iar Andres Ritter a primit un vot.

Votul din Comisia CONT a fost unul consultativ.

Kovesi: Sunt multe coincidenţe în dosarul meu. Ce spune fosta şefă a DNA despre intrarea în politică

Laura Codruţa Kovesi acuză că sunt multe "coincidenţe" în dosarul în care este cercetată de Secţia de anchetă a magistraţilor, una fiind data la care este chemată la audieri. Întrebată dacă va intra în politică, în cazul unui eşec, Kovesi spune că "va analiza lucrurile după ce se va termina".



"E clar că această chestiune cu dosarul penal, sunt mult coincidenţe. S-a început următirea penală când am plecat la Bruxelles, coincidenţă- sunt citatţă în 7 mrtie, când va fi luată o decizie în Parlamentul European. O să vedem cât de mult afectează. Ceea ce a ţinut de mine eu am făcut, din punct de vedere al tehinicii profesioniste eu treaba am terminat-o. Acum este o decizie politică. Această decizie politică nu am determinat-o eu sau alt candidat, ci a fost o decizie stabilită prin regulament", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa Fm.

Întrebată ce cale va urma, dacă nu va fi aleasă în funcţia de procuror şef european şi dacă va alege să intre în politică, Kovesi a răspuns: "O să îmi continui drumul. Deocamdată eu sunt procuror. Îmi place acest lucru. Nu se termină viaţa cu o funcţie şi nici nu se termină viaţă cu o funcţie. O să analizez lucrurile după ce se va termina".

Kovesi, despre revocarea din DNA: Am întrebat-o pe mama dacă să-mi dau demisia

Laura Codruţa Kovesi spune că atunci când Tudorel Toader a declanşat procedura de revocare a ei din funcţia de şef al DNA, şi-a sunat mama pentru a o întreba dacă ar trebui să-şi dea demisia, însă aceasta a sfătuit-o să rămână în funcţie şi să-şi apere principiile pentru că nu a greşit cu nimic.

„A fost un moment foarte greu pentru familia noastră când a murit tata. Este deja un an şi două luni de când nu mai este. Viaţa noastră s-a schimbat. Adică ne lipseşte. Aveam momente când era supărat, dar tot timpul era optimist. Tot timpul când am vorbit la telefon nu am simţit că se supărau. Au fost câteva decizii grele privind cariera. Când am fosy revocată din funcţie mama a fost cea care m-a încurajat. Era aşa cumva, nu ştiu dacă neapărat tristă, venisem după un val de evenimente grele. Simţeam lipsa tatălui, a început procedura de revocare. Am sunat-o pe mama mea şi am întrebat-o: „Ce crezi ar trebui să îmi dau demisia sau să fiu revocată?. Mi-a zis: Tu, copile, nu ai greşit cu nimic. Tu stai acolo şi ţine la principiile tale„. Acelaşi sfat l-am primit şi de la fratele meu şi de la omul la care ţin foarte mult şi cu care îmi împart viaţa şi de la prietenii mei. Am avut acea conferinţă de presă în care am spus multe lucruri în care am crezut foarte mult şi m-a sunat după aceea mama şi mi-a zis: Sunt mândră de tine”, a declarat Laura Codruţa Kovesi la EuropaFM.

Kovesi a subliniat că mama sa a felicitat-o şi după audierea de zilele trecute din Parlamentul European.

Preşedintele României Klaus Iohannis a emis, în luna iulie 2018, decretul de revocare a Laurei Codruţa Kovesi de la conducerea DNA, potrivit deciziei CCR, informaţia fiind transmisă public de către purtătorul de cuvânt al Administraţiei Prezidenţiale.

Decretul de revocare a venit, însă după mai multe zile de la decizia CCR privind revocarea lui Kovesi, care a fost emisă în 30 mai 2018. Judecătorii CCR au precizat că Iohannis trebuie să o revoce pe Kovesi de la şefia DNA, întrucât a fost constatat conflict de natură constituţională dintre ministrul Justiţiei, pe de o parte şi Preşedintele României, pe de altă parte, în principal, şi dintre Guvernul României şi Preşedintele României, în subsidiar. Conflictul a fost determinat de refuzul Preşedintelui României de a da curs cererii de revocare din funcţie.

La scurt timp după anunţ, Laura Codruţa Kovesi a declarat într-o conferinţă de presă că nu va mai lucra în DNA, dar va rămâne procuror, subliniind că decretul de revocare emis de preşedinte lasă un mare semn de întrebare dacă va exista o subordonare a procurorilor şefi faţă de ministrul Justiţiei.

Fosta şefă a DNA: Am deranjat. Când sunt campanii de denigrare, atunci deranjezi

Laura Codruţa Kovesi a declarat că nu a avut niciodată încredere într-un procuror despre care se spune că este "băiat bun" şi că întregile campanii de denigrare au arătat că a deranjat.

"Pentru că am deranjat (n.r.: este controversată). Eu niciodată nu am avut încredere într-un procuror sau judecător despre care auzeam că se spune – <>. Ca să fii procuror bun trebuie să deranjezi. În momentul în care sunt campanii întregi de denigrare şi hărţuire, atunci este clar că ai deranjat. Poate că aceste campanii nu au fost doar împotriva mea, ci împotriva întregului sistem, poate doar eu am fost mai vizibilă", a declarat Laura Codruţa Kovesi, la Europa Fm.

Şi tot legat de sistem, spune că susţine protestele faţă de modificările din justiţie. "Mă aşteptau să vin în ţară şi să mă alătur protestului. Am purtat ieri toată ziua banderolă albă şi aşa voi face şi săptămâna viitoare, alături de colegii mei".

Kovesi a afirmat că una dintre greşelile pe care le-a făcut a fost că nu a ieşit public să demonteze minciunile, atunci când ele au fost aruncate în piaţă. "Minciunile, lucrurile false care zilnic se aruncă pe piaţă. Este greu să reacţionezi la fiecare. Poate a fost una din greşeli, trebuia să ies să explic, dar vine un moment în care lucrurile se aşează şi adevărul iese la iveală".

Fostul procuror şef al DNA şi candidată la funcţia de procuror şef european spune că cel mai mare insucces în plan personal este că nu are copii, şi-ar dori să fie din nou anonimă, iar legat de un titlu de film care să rezume viaţa sa, acesta ar fi "Narcos" (un film despre viaţa lui Pablo Escobar, cel mai mare traficant de droguri, şi modul în care a fost prins)