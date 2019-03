Kovesi, dupa ce a primit interdictia de a parasi tara: "Sunt un procuror care a reusit sa inspire teama celor care vor sa fure linistiti"

Kovesi s-a prezentat vineri dimineaţa la Secţia 18 Poliţie din Bucureşti, în cadrul procedurii de control judiciar.

Întrebată de jurnalişti dacă se află într-o postură “umilitoare”, Kovesi a răspuns: “Sunt un procuror care timp de 24 de ani mi-am făcut treaba. Sunt un procuror care am dovedit că în activitatea mea profesională am luptat cu corupţia într-un mod eficient şi sunt un procuror care a reuşit să inspire teamă celor care vor să fure liniştiţi în România”.

Kovesi a fost întrebată apoi de jurnaliştii prezenţi în faţa Secţiei 18 Poliţie dacă această măsură preventivă a controlului judiciar îi va afecta şansele de a ajunge şef al Parchetului European.

“Nu am voie să vorbesc despre această măsură preventivă. Dacă ne referim la candidatură, repet ceea ce am spus în mai multe rânduri. În urma evaluării comisiei tehnice am ieşit pe primul loc. În acest moment, se derulează nişte negocieri între Parlament şi Consiliu. O să vedem care va fi finalul, o să vedem dacă tot ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă va afecta sau nu această procedură.

Este foarte evident şi mie îmi este clar că tot ceea ce s-a întâmplat în ultimele luni are legătură cu participarea mea în această procedură. Se încearcă prin orice mijloace oprirea mea de a ocupa această funcţie pentru care am candidat şi am ieşit prima într-o procedură în care au fost înscrişi mai mulţi procurori din Europa. Este evident că sunt parte a unei campanii de hărţuire, de intimidare. Sunt un semn pentru toţi ceilalţi colegi din sistem care vor să îşi facă treaba, dar în egală măsură sunt foarte convinsă că procurorii şi judecătorii îşi vor continua treaba şi nu se vor lăsa intimidaţi”, a spus Kovesi.

Ea a refuzat să confirme dacă va ataca măsura controlului judiciar la Instanţa supremă, explicând că nu are voie să vorbească despre acest dosar.

“Respect decizia care a fost luată în cursul zilei de ieri (n.r. - joi), dar nu o să comentez ceea ce fac în cursul măsurii preventive, pentru că nu am voie să fac acest lucru. (...) Nu pot să comentez cu privire la obligaţiile care au fost impuse de procuror”, a precizat Kovesi.

Joi, Laura Codruţa Kovesi a fost plasată sub control judiciar de procurorii Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie în dosarul în care este acuzată de abuz în serviciu, luare de mită şi mărturie mincinoasă, în legătură cu aducerea în ţară a fostului director FNI Nicolae Popa.

Potrivit unor surse judiciare, Kovesi are mai multe interdicţii, ea neavând voie să părăsească ţara şi să vorbească cu presa despre dosarul în care este cercetată. De asemenea, nu poate activa ca procuror la Parchetul General.