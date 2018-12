La 12 ani, o tanara din SUA si-a lansat o afacere si a adunat deja in contul sau peste doua sute de mii de euro: a creat o linie de tricouri - VIDEO

La 12 ani, o tanara din Statele Unite si-a lansat o afacere si a adunat deja in contul sau peste doua sute de mii de euro. Fata a creat o linie de tricouri si a reusit sa vanda pana acum mii de articole vestimentare. In plus, colaboreaza cu firme celebre si a participat la saptamana modei la New York.