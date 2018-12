Lumina albastra stranie pe cerul New Yorkului. ”Au venit extraterestrii” - VIDEO

Incidentul a avut loc într-o centrală electrică aparţinând companiei de electricitate ConEdison, în cartierul Astoria, situat în Queens, lângă Manhattan, joi, imediat după ora locală 21.00 (4.00, ora României), relatează NY Times, conform News.ro.

O serie de lumini albastre au iluminat cerul capitalei financiare americane, declanşând foarte repede un val de mesaje pe Twitter care anunţau venirea extratereştrilor sau a unor supereroi.

”Au venit extratereştrii, ştiu că e adevărat, pentru că s-au oprit la Astoria imediat ce-au aterizat”, a scris cu umor pe Twitter Joe Budden, un muzician.

”Cerul New Yorkului seamănă exact cu momentul în care Thanos a coborât pe Terra”, a scris altul, Jeff Lowe, referindu-se la filmul Infinity War din saga Avengers.

”Oare alte persoane văd formele spectrale bizare care caută să-ţi aspire sufletul?”, a scris pe Twitter Eric Klinenberg, un socialog la New York University.

