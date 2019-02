Masacru in favelele din Rio. Cel putin 13 morti, intr-o batalie intre politie si bande - FOTO

Cel puţin 13 persoane au fost ucise în schimburi de focuri vineri în cursul unei operaţiuni a poliţiei în favele situate aproape de centrul oraşului Rio de Janeiro, au anunţat autorităţile locale, citate de AFP.

Serviciile de sănătate municipale au declarat că ″14 persoane atinse de gloanţe″⁣ au fost aduse la spitalul Souza Aguiar, în centrul oraşului Rio, ″⁣dintre care 13 deja moarte şi una rănită, în stare gravă″⁣.

Poliţia militară a confirmat pe Twitter că agenţi ai săi ″au împuşcat 12 criminali″⁣ în cursul unei operaţiuni în favelele Fallet, Fogueteiro şi Coroa, toate aproape de cartierul Santa Teresa, situat pe o colină care domină centrul Rio.

Forţele de securitate au intervenit din cauza ″focurilor de armă provocate de conflicte între grupuri criminale″⁣, a precizat poliţia.

Într-o înregistrare video postată pe site-ul ziarului local O Dia pot fi văzute imagini cu poliţişti care încarcă corpurile celor ucişi într-un vehicul.

Um vídeo enviado para o WhatsApp do DIA (21) 98762-8248 mostra policias militares recolhendo corpos no Morro do Fallet. Há pelo menos 13 mortos, segundo a PM. pic.twitter.com/A9mGoOysVa