Mii de oameni au protestat, pentru a treia noapte la rand, in capitala Ungariei: in urma violentelor, peste 50 de persoane au fost retinute - VIDEO

Infuriati de noua legislatie a muncii, in jur de trei mii de persoane s-au strans si aseara in fata parlamentului. Documentul in cauza le permite angajatorilor sa le pretinda salariatilor pana la 400 de ore suplimentare pe an pe care le pot plati in termen de pana la 3 ani.

Protestatarii au dat din nou piept cu fortele de ordine, aruncand sticle in directia politistilor, care la randul lor au raspuns cu gaze lacrimogene.

Manifestatia a mobilizat oamenii intr-un mars. Acestia au scandat lozinci impotriva partidului aflat la putere.

In pofida rezistentei manifestate zgomotos de opozitie, partidul de dreapta al premierului Orban a adoptat miercurea trecuta atat legea privind flexibilizarea orelor suplimentare, cat si pe cea care vizeaza tribunalele administrative. Conform celei din urma, Curtea Suprema din Ungaria nu va avea decizia finala in disputele administrative care include practicile electorale si cazurile de coruptie.

“Ajunge cu minciunile lui Orban si cu toata aceasta mizerie politica.”

Opozitia il acuza pe Orban ca de cand a preluat puterea a umplut tribunalele si institutiile de monitorizare cu persoane loiale, si-a favorizat prietenii in achizitii publice si a transformat o mare parte din media intr-o masina de propaganda.