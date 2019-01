Mii de polonezi au iesit pe strazi ca sa ii aduca un omagiu primarului din Gdansk, ucis de un barbat care s-a razbunat pentru ca a stat la inchisoare - VIDEO

Oamenii au aprins lumanari in memoria primarului ucis. La Gdansk, presedintele Consiliului Uniunii Europene, Donald Tusk, fost premier al Poloniei, nascut in acest oras, a vorbit in fata multimii.

Donald TUSK, PRESEDINTELE CONSILIULUI UE: „Imi amintesc cu ce emotie cantai impreuna cu noi cantecul solidaritatii, Rugaciune la apus. Si vreau sa-ti promit astazi, draga Pawel, in numele nostru, al tuturor - locuitori din Gdansk, polonezi si europeni - ca pentru tine si pentru noi toti vom elibera Gdansk-ul nostru, Polonia noastra si Europa noastra de ura si dispret. Iti promit asta! Adio, Pawel.”

Presedintele Poloniei, premierul, ministri si politicieni din mai multe partide au condamnat atacul si au transmis condoleante dupa moartea lui Pavel Adamowicz.

Duminica seara, un individ a urcat pe scena, s-a napustit asupra primarului si l-a injunghiat. Oficialul a murit ieri la spital, din cauza ranilor grave. Atacatorul, care a fost imobilizat pe loc, a reusit sa se apropie de primar folosind o legitimatie de presa. Este un barbat in varsta de 27 de ani condamnat anterior la cinci ani si jumatate de inchisoare pentru jefuirea unei banci si eliberat in decembrie anul trecut.

Inainte sa fie arestat, ucigasul a spus ca se va razbuna, sustinand ca a fost inchis pe nedrept si torturat de Partidul Platforma Civica, din care a facut parte si primarul ucis. Suspectul urmeaza sa fie examinat de medicii psihiatri.