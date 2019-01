Momentul in care atacatorul din Manchester este arestat. Ce le-a transmis victimelor - VIDEO

Atacul cu cuţitul s-a produs luni în jurul orei locale 20.50. Un bărbat înarmat cu un ”cuţit lung”, a strigat Allah Akbar şi atacat doi trecători şi un poliţist în gara Victoria din Manchester. Bărbatul a fost imobilizat repede de poliţişti care au folosit electroşocuri şi spray cu piper, potrivit Daily Mail.

Poliţia britanică antiterorism investighează atacul din Manchester în cadrul căruia trei persoane, printre care şi un poliţist, au fost rănite a anunţat Greater Manchester Police.

Three people have been wounded in a stabbing rampage at a train station in Manchester. #7News pic.twitter.com/1J5F0sEdOi