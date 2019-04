Momentul in care o ambulanta este facuta praf de un tren pe o cale ferata din Polonia. Doi oameni au murit pe loc, iar soferul este in stare grava

O autospeciala cu trei angajati la bord se indrepta spre un pacient insa a ramas blocata pe liniile de tren.

Din imagini se vede cum soferul incearca sa intoarca vehiculul intrucat nu putea trece bariera. In acel moment, un tren de mare viteza intra in plin in salvare si o proiecteaza intr-un zid, la cateva zeci de metri.

Un medic si un asistent medical au murit pe loc, iar soferul este in stare grava.